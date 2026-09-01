«Реальный сигнал». Гурцкая — о заявлении «Балтики» насчёт поведения Талалаева

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что заявление главы попечительского совета «Балтики» Ильи Мясникова для главного тренера клуба Андрея Талалаева является сигналом, что наставнику надо пересмотреть своё поведение.

– Вышло заявление главы попечительского совета «Балтики» Ильи Мясникова, в котором он фактически выступил против Талалаева.

– Для меня эти слова звучат так, будто Талалаев получил жёлтую карточку от руководства. Если он сделает такое ещё раз, то они плюнут на результаты, на то, что он как тренер – топ, что «Балтика» – топ и продолжает такой быть.

Я понимаю руководство: им нужен не только результат. Гигантская корпорация «Ростех» не может позволить таких хулиганских выходок, поэтому для Талалаева сейчас реальный сигнал, что он должен сбавить обороты, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Специалист получил дисквалификацию за демонстрацию неприличных жестов. КДК дисквалифицировал тренера на четыре игры. Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников публично осудил поведение Талалаева.