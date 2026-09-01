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«Реальный сигнал». Гурцкая — о заявлении «Балтики» насчёт поведения Талалаева

«Реальный сигнал». Гурцкая — о заявлении «Балтики» насчёт поведения Талалаева
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что заявление главы попечительского совета «Балтики» Ильи Мясникова для главного тренера клуба Андрея Талалаева является сигналом, что наставнику надо пересмотреть своё поведение.

– Вышло заявление главы попечительского совета «Балтики» Ильи Мясникова, в котором он фактически выступил против Талалаева.

– Для меня эти слова звучат так, будто Талалаев получил жёлтую карточку от руководства. Если он сделает такое ещё раз, то они плюнут на результаты, на то, что он как тренер – топ, что «Балтика» – топ и продолжает такой быть.

Я понимаю руководство: им нужен не только результат. Гигантская корпорация «Ростех» не может позволить таких хулиганских выходок, поэтому для Талалаева сейчас реальный сигнал, что он должен сбавить обороты, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Специалист получил дисквалификацию за демонстрацию неприличных жестов. КДК дисквалифицировал тренера на четыре игры. Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников публично осудил поведение Талалаева.

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