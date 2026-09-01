Улицу в Трабзоне, на которой будет жить Мохамед Салах, переименуют в его честь

Власти муниципалитета Йомра, расположенного в провинции Трабзон, планируют переименовать улицу, на которой будет находиться дом нового игрока «Трабзонспора» Мохамеда Салаха. Об этом сообщил мэр Йомры Мустафа Бийик в Х.

«Мы очень гордимся тем, что Мохамед Салах, самое выдающееся трансферное приобретение в истории турецкого футбола, будет жить в нашем районе. На этой неделе мы примем решение городского совета, согласно которому улица, где находится дом Салаха, будет переименована в улицу Мохамеда Салаха. Мы сделали всё, что могли. Теперь очередь за Салахом», — написал Бийик.

Напомним, египтянин пополнил состав «Трабзонспора» этим летом, перейдя туда свободным агентом.