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Лусиано Гонду в шаге от трансфера из ЦСКА в новый клуб — источник

Лусиано Гонду в шаге от трансфера из ЦСКА в новый клуб — источник
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Аргентинский нападающий ЦСКА Лусиано Гонду близок к переходу в мексиканский «Тигрес». Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей страничке в Х.

По информации источника, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Стороны близки к достижению соглашения по трансферу футболиста, однако окончательной договорённости пока нет.

Лусиано Гонду играет за ЦСКА с января 2026 года. За этот период аргентинский нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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