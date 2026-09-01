Лусиано Гонду в шаге от трансфера из ЦСКА в новый клуб — источник

Аргентинский нападающий ЦСКА Лусиано Гонду близок к переходу в мексиканский «Тигрес». Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей страничке в Х.

По информации источника, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Стороны близки к достижению соглашения по трансферу футболиста, однако окончательной договорённости пока нет.

Лусиано Гонду играет за ЦСКА с января 2026 года. За этот период аргентинский нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.