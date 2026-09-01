Трансфер Луиса Энрике из «Зенита» в «Рому» на грани срыва — журналист

Переход нападающего «Зенита» Луиса Энрике в «Рому» оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, итальянский клуб уже достиг договорённости как с футболистом, так и с «Зенитом». Однако между бразильцем и российским клубом остаются нерешённые финансовые и бюрократические вопросы. На данный момент сделка находится на грани срыва, несмотря на достигнутые договорённости между всеми сторонами.

Кроме того, у «Зенита» есть вопросы, связанные с платежами по предыдущим трансферам. При этом главная проблема заключается в необходимости получить средства от продажи Луиса Энрике как можно скорее. Окно переходов в РПЛ закрывается только 11 сентября, и петербургский клуб рассчитывает сразу реинвестировать возможный доход от продажи бразильца в усиление состава.

Приоритетными позициями для «Зенита» остаются центральный полузащитник, правый защитник и атакующий игрок.