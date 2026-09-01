Гурцкая рассказал об интересе к Андрею Мостовому со стороны клубов РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем вингера «Зенита» Андрея Мостового.

– Как я понимаю, «Зенит» уже отказал «Динамо». Они (сторона Мостового. – Прим. «Чемпионата») уже почти договорились, но «Динамо» с Петербурга пришла бумага, что к ним его не отпустят.

– Почему?

– Потому что они обиделись на то, что к ним не отпустили Тюкавина.

– Кто ещё хотел Мостового?

– «Краснодар», но «Зенит» сказал, что не отдаст его прямому конкуренту.

Как будто сейчас на повестке есть только «Локомотив». Но это единственное место, в которое «Локомотиву» не нужен игрок, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

28-летний футболист провёл одну игру в Альфа-Банк РПЛ в этом сезоне, не отметившись результативными действиями.