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Морган заявил, что спор о лучшем в истории между Месси и Роналду завершён, и назвал лидера

Морган заявил, что спор о лучшем в истории между Месси и Роналду завершён, и назвал лидера
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Телеведущий Пирс Морган заявил, что спор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси решён в пользу 41-летнего португальца.

«Срочная новость. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины со 125 голами в её составе – это второй результат в истории футбола.

Криштиану Роналду забил 146 голов за сборную Португалии – это лучший результат в истории футбола.

На этом споры о лучшем в истории заканчиваются», – написал Морган в соцсети.

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году.

Криштиану Роналду является чемпионом Европы 2016 года и двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных команд и чемпионатов Европы.

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