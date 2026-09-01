«Краснодар» закрыл сделку по трансферу защитника Майсона Родригеса

«Краснодар» достиг соглашения с аргентинским «Унионом» о переходе уругвайского центрального защитника Майсона Родригеса. Об этом сообщает авторитетный журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, сумма трансфера составит $ 4,5 млн за 50% прав на футболиста. Экономические права на Родригеса поровну принадлежат «Униону» и уругвайскому «Хувентуд де Лас-Пьедрас», поэтому каждый клуб получит по $ 2,25 млн.

Родригес покинет «Унион» и продолжит карьеру в чемпионате России. Все основные условия сделки уже согласованы между клубами.

Защитник уже должен был отправиться в Россию, где пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Краснодаром».

23-летний Родригес выступает в составе аргентинского «Униона» с лета 2025 года. За этот период защитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.