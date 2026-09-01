«СКА-Хабаровск» объявил о назначении нового главного тренера

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» объявила о назначении Сергея Жукова на должность главного тренера первой команды. Накануне дальневосточный клуб расстался с Михаилом Семёновым.

«Сергей Жуков возглавил «СКА-Хабаровск». Сергей Николаевич руководил молодёжной командой чёрно-белых с июня 2025 года. В сентябре 2025-го исполнял обязанности главного тренера «Торпедо». Мы благодарим Сергея Николаевича за продуктивную работу и желаем удачи на Дальнем Востоке!» — сказано в сообщении пресс-службы «СКА-Хабаровск», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

После восьми матчей в Лиге Pari сезона-2026/2027 «СКА-Хабаровск», набрав три очка, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.