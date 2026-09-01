«Акрон» — «Локомотив»: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Акрон». Начало игры — в 16:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После двух туров в группе D, где выступают «Акрон» и «Локомотив», лидирует в таблице «Ростов», набравший шесть очков. Тольяттинцы с тремя очками занимают второе место, москвичи с одним — четвёртое. На третьей строчке располагается ЦСКА (2 очка).

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.