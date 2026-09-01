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«В какой‑то степени инопланетянин». Мор — об уходе Месси из сборной Аргентины

«В какой‑то степени инопланетянин». Мор — об уходе Месси из сборной Аргентины
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Российский экс-футболист Эдуард Мор отреагировал на завершение карьеры легендарного нападающего Лионеля Месси в сборной Аргентины. Накануне он принял решение закончить выступления за национальную команду.

«Месси ставит такую сумасшедшую планку, что, когда он выходит на поле, должен делать результат. Должен тащить за собой партнёров. Это не тот футболист, который будет стоять в сторонке. Он ответственен за результат. И это очень сложно.

То, как он тащил сборную Аргентины на чемпионате мира, — это было нечто нечеловеческое. Но возраст своё берёт. Если думать, что через четыре года он будет делать то же самое… Практически невозможно. Если только не брать одно «но»: Месси в какой‑то степени инопланетянин», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

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