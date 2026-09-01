«Факел» — «Краснодар»: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Факел» и «Краснодар». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После двух туров группового этапа Кубка России «Краснодар» возглавляет группу В, набрав 5 очков. На втором месте идёт «Ахмат» (4 очка). Третья строчка у «Динамо» (3 очка). На последнем месте квартета идёт «Факел», не набравший ни одного очка.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.