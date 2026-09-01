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Факел — Краснодар: во сколько матч 3-го тура Пути регионов Кубка России, где смотреть прямую трансляцию онлайн 1 сентября 2026

«Факел» — «Краснодар»: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Факел» и «Краснодар». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров группового этапа Кубка России «Краснодар» возглавляет группу В, набрав 5 очков. На втором месте идёт «Ахмат» (4 очка). Третья строчка у «Динамо» (3 очка). На последнем месте квартета идёт «Факел», не набравший ни одного очка.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.

Календарь матчей Кубка России по футболу сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России по футболу сезона-2026/2027
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