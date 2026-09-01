«Ростов» — ЦСКА: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и ПФК ЦСКА. Начало игры — в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После двух туров группового этапа Кубка России «Ростов» возглавляет группу D, набрав 6 очков. На втором месте идёт «Акрон» (3 очка). Третья строчка у ЦСКА (2 очка). На последнем месте квартета идёт «Локомотив» с 1 очком.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.