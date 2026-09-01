Тимур Гурцкая: «Краснодар» перебирает очки

Футбольный агент Тимур Гурцкая выразил мнение, что «Краснодар» перебирает очки в последних матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В игре 6-го тура «быки» обыграли «Ростов» 1:0, ранее с таким же счётом одержали победы над махачкалинским «Динамо» и «Ахматом».

«Знаешь как… Если вот обобщить, я бы сказал, что перебирает очки «Краснодар». Они эти три матча… Игры нету, но они за счёт какого-то, не знаю, какой-то мобилизации, качества защиты [набирают очки]», – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» лидирует в чемпионате России. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице «Спартака» на пять очков.