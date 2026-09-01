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Представитель Баринова раскрыл детали сорвавшегося трансфера в Европу

Представитель Баринова раскрыл детали сорвавшегося трансфера в Европу
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Менеджер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника ПФК ЦСКА Дмитрия Баринова, рассказал о сорвавшемся трансфере футболиста в Европу. Этим летом Баринов мог перейти в греческий АЕК, который даже делал предложение ЦСКА. Однако сделка так и не состоялась.

— Действительно ли Баринов хотел перейти в АЕК? И почему не получилось?
— У него было желание перейти и попробовать себя в Европе. Плюс тренер, который прекрасно его знает и на него рассчитывал. Скажем так, не было активности от АЕКа, было первое предложение, на которое ЦСКА ответил отказом. В ЦСКА думали, что предложение не то чтобы увеличат, но будет какой‑то диалог. Но на первом предложении всё закончилось, диалога не получилось, — цитирует Кузьмичёва «Матч ТВ».

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