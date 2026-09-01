Андрей Мостовой продлит контракт с «Зенитом» и уйдёт в аренду в «Локомотив»

Российский полузащитник Андрей Мостовой продлит контракт с «Зенитом» на год и перейдёт в «Локомотив» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделку планируют закрыть в течение этой недели до игры с «Балтикой». «Зенит» и «Локомотив» поделят пополам зарплату игрока на срок аренды.

По данным «РБ Спорт», в случае активации опции продления контракта с «Зенитом» на один год футболист должен будет перейти в «Локомотив».

Мостовому 28 лет. За «Зенит» он выступает с 2019-го. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня следующего года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего полузащитника, способного сыграть на флангах атаки, в € 3,5 млн.