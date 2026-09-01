Орлов: в «Зените» началась перестройка

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в «Зените». Он констатировал, что в петербургской команде началась перестройка.

«Чего не хватает в игре «Зенита», чтобы забивать с игры, а не с пенальти? В команде началась перестройка. Пять новых игроков вышли в составе с первых минут. После «Спартака» начались серьёзные разборы, я так понимаю. И сейчас Сергей Семак подтверждает: неприкасаемых нет. Он подводит к составу молодых игроков — Карпукаса и Кондакова. Они уже составляют конкуренцию», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» взял семь из восьми последних розыгрышей чемпионата России. Однако в текущем сезоне команда идёт на третьем месте по итогам шести стартовых туров Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.