15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: в «Зените» началась перестройка

Орлов: в «Зените» началась перестройка
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в «Зените». Он констатировал, что в петербургской команде началась перестройка.

«Чего не хватает в игре «Зенита», чтобы забивать с игры, а не с пенальти? В команде началась перестройка. Пять новых игроков вышли в составе с первых минут. После «Спартака» начались серьёзные разборы, я так понимаю. И сейчас Сергей Семак подтверждает: неприкасаемых нет. Он подводит к составу молодых игроков — Карпукаса и Кондакова. Они уже составляют конкуренцию», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» взял семь из восьми последних розыгрышей чемпионата России. Однако в текущем сезоне команда идёт на третьем месте по итогам шести стартовых туров Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

Материалы по теме
Орлов рассказал, кто его разочаровывает в составе «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android