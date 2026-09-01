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Игорь Корнеев выбрал между Лионелем Месси и Диего Марадоной

Игорь Корнеев выбрал между Лионелем Месси и Диего Марадоной
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Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что ставит аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси выше легендарного Диего Марадоны. Ранее Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. С национальной командой 39-летний Лионель дважды выигрывал Кубок Америки и становился чемпионом мира. Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет.

«Если выбирать одного из них, то, конечно, Месси. Хотя Марадона тоже артист. Но Месси является реальным примером для футболистов. Начиная от таланта и заканчивая карьерной историей. Марадона же, к сожалению, пустился во все тяжкие», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

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