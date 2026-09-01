Орлов высказался о возможном трансфере Луиса Энрике из «Зенита» в «Рому»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новости о возможном переходе вингера «Зенита» Луиса Энрике в римскую «Рому».

«Ещё происходит история с Луисом Энрике. В «Рому», судя по всему, его всё-таки заберут в итальянский клуб. Там разные варианты, идут торги. Но «Зенит» поддерживает эту идею, хочет заработать под 40 миллионов. «Зенит», конечно, будет настаивать на том, чтобы сразу за Энрике заплатили. При этом Оливейра, помощник Семака, заявлял, что клуб срочно ищет центрального полузащитника. Это как раз позиция Вендела. Есть три кандидатуры. Одна из них — Данило. Но он не хочет в Россию», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».