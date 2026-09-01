Геннадий Орлов разобрал эпизод со спорным пенальти «Зенита» в ворота «Факела»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов разобрал эпизод со спорным пенальти в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Зенит». Петербуржцы добыли победу со счётом 1:0, забив единственный гол с пенальти.

«По поводу пенальти «Зенита» в матче с «Факелом»… Футболист Нетфуллин отстаёт на полкорпуса от Кондакова. Кондакову выкатывают под удар: великолепный пас, проход Луиса Энрике. И что делать защитнику в этой ситуации? Помешать надо. И он своей левой ногой бьёт по опорной ноге вперёд уходящего от него Кондакова, который уже замахнулся для удара по воротам.

Но почему-то большинство людей, включая комментаторов… Хотя многие из них в футбол вообще не играли, поэтому не могут оценить правильно футбольные ситуации. Если футболист отстаёт, то его невозможно ударить по ноге, если он сам не подставит эту ногу. Судья бежит рядом и видит: Кондакову пытается помешать игрок другой команды. И он мешает пробить. Они оба падают.

Камера из-за ворот, конечно, немного искажает. И кажется, что Кондаков бьёт по ноге соперника. Но тут же соперник был за Кондаковым! И он сам подставил ногу, мешая Даниилу пробить», — сказал