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Аргентинский клуб ведёт переговоры с ЦСКА о трансфере Родриго Вильягры — источник

Аргентинский клуб ведёт переговоры с ЦСКА о трансфере Родриго Вильягры — источник
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Аргентинский «Эстудиантес» ведёт переговоры о трансфере полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры. Об этом сообщает журналист Херман Гарсия Грова в социальной сети X. По данным источника, «Эстудиантес» готов выкупить 50% экономических прав на 25‑летнего футболиста, однако армейцы намерены продать все 100% прав.

Отмечается также, что хавбека не хочет отпускать бразильский «Интернасьонал», за который аргентинец выступает на правах аренды с января этого года.

Контракт Вильягры с ЦСКА рассчитан до зимы 2028-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 3,5 млн.

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