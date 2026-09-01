Аргентинский клуб ведёт переговоры с ЦСКА о трансфере Родриго Вильягры — источник

Аргентинский «Эстудиантес» ведёт переговоры о трансфере полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры. Об этом сообщает журналист Херман Гарсия Грова в социальной сети X. По данным источника, «Эстудиантес» готов выкупить 50% экономических прав на 25‑летнего футболиста, однако армейцы намерены продать все 100% прав.

Отмечается также, что хавбека не хочет отпускать бразильский «Интернасьонал», за который аргентинец выступает на правах аренды с января этого года.

Контракт Вильягры с ЦСКА рассчитан до зимы 2028-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 3,5 млн.