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Зырянов оценил первый год работы на посту председателя правления «Зенита»

Зырянов оценил первый год работы на посту председателя правления «Зенита»
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Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов оценил первый год своей работы в санкт-петербургском клубе. Функционер сделал это после линейки в честь первого сентября в «Газпром»-Академии».

— Год назад вас здесь представляли как нового главу клуба. Может быть, дадите короткую оценку?
— Да, ровно год прошёл. Это был мой первый рабочий день. Было волнительно, как и сейчас. Оценку я давать себе не буду, пусть это делают руководители. Мы работаем потихоньку. Лёгких дней не бывает, каждый день приносит какие-то трудности и приходится что-то решать. Клуб — такая организация, где каждый день что-то происходит, — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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