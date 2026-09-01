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«Вы всё узнаете». Зырянов ответил на вопрос о будущем Андрея Мостового

«Вы всё узнаете». Зырянов ответил на вопрос о будущем Андрея Мостового
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Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов после линейки в честь первого сентября в «Газпром»-Академии» ответил на вопрос о будущем полузащитника Андрея Мостового. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что в ближайшее время игрок переедет в «Локомотив» на правах аренды.

— Андрея Мостового постоянно продают в другие клубы. Что его ждёт?
— Думаю, когда всё свершится, вы всё узнаете, — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Мостовому 28 лет. За «Зенит» он выступает с 2019-го. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня следующего года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего полузащитника, способного сыграть на флангах атаки, в € 3,5 млн.

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