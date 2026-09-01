Бывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено назначен временным главным тренером сборной Южной Кореи. Об этом официально сообщает в соцсетях азиатской команды.

Специалист будет работать с командой в окно для товарищеских матчей с сентября по ноябрь 2026 года. В этот период корейцы проведут четыре матча (со сборными Эквадора, Уругвая, Узбекистана и Венесуэлы).

Напомним, 15 декабря 2023 года Роберт Морено был назначен главным тренером «Сочи». В клубе он провёл чуть менее двух лет: в первом сезоне команда вылетела из РПЛ, а во втором вернулась через стыковые матчи. В сентябре 2025 года контракт Морено с «Сочи» был расторгнут по обоюдному согласию сторон — за семь встреч нового сезона под его руководством клуб набрал лишь одно очко.

В январе 2026 года в СМИ появились слухи, что Морено использовал нейросеть ChatGPT в работе с командой. Это якобы и могло послужить причиной для увольнения.