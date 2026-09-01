15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи

Бывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
Комментарии

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено назначен временным главным тренером сборной Южной Кореи. Об этом официально сообщает в соцсетях азиатской команды.

Специалист будет работать с командой в окно для товарищеских матчей с сентября по ноябрь 2026 года. В этот период корейцы проведут четыре матча (со сборными Эквадора, Уругвая, Узбекистана и Венесуэлы).

Напомним, 15 декабря 2023 года Роберт Морено был назначен главным тренером «Сочи». В клубе он провёл чуть менее двух лет: в первом сезоне команда вылетела из РПЛ, а во втором вернулась через стыковые матчи. В сентябре 2025 года контракт Морено с «Сочи» был расторгнут по обоюдному согласию сторон — за семь встреч нового сезона под его руководством клуб набрал лишь одно очко.

В январе 2026 года в СМИ появились слухи, что Морено использовал нейросеть ChatGPT в работе с командой. Это якобы и могло послужить причиной для увольнения.

Материалы по теме
Федерация футбола Южной Кореи оплачивала иностранным арбитрам услуги интимного характера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android