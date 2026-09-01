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«Челси» объявил о трансфере Марка Гиу в «РБ Лейпциг»

«Челси» объявил о трансфере Марка Гиу в «РБ Лейпциг»
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Пресс-служба лондонского «Челси» объявила о трансфере нападающего Марка Гиу в немецкий «РБ Лейпциг». Испанец присоединился к «Челси» из «Барселоны» летом 2024 года и провёл за «синих» 29 матчей, забив восемь голов.

«Гиу был частью команды, которая выиграла Лигу конференций УЕФА, забив шесть голов в шести матчах, а также выиграла клубный чемпионат мира по футболу в прошлом году. Все в «Челси» хотели бы поблагодарить Марка за его работу в клубе и пожелать ему всяческих успехов в новой главе его карьеры в «РБ Лейпциг», — сказано в сообщении пресс-службы «Челси».

В сезоне-2025/2026 20-летний Марк Гиу выступал за «Сандерленд» на правах арендного соглашения.

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