Энцо Фернандес близок к переходу в «Манчестер Сити» — Джанлука Ди Марцио

Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес через несколько часов оправится в Манчестер, чтобы завершить свой переход в «Манчестер Сити». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио в социальной сети X. Ранее появилась информация, что лондонский клуб требует £ 120 млн (€ 140 млн) за трансфер Фернандеса.

Энцо Фернандес играет за «Челси» с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2032 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.