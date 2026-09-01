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Энцо Фернандес близок к переходу в «Манчестер Сити» — Джанлука Ди Марцио

Энцо Фернандес близок к переходу в «Манчестер Сити» — Джанлука Ди Марцио
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Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес через несколько часов оправится в Манчестер, чтобы завершить свой переход в «Манчестер Сити». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио в социальной сети X. Ранее появилась информация, что лондонский клуб требует £ 120 млн (€ 140 млн) за трансфер Фернандеса.

Энцо Фернандес играет за «Челси» с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2032 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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