15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» договорился об аренде форварда сборной Германии — источник

«Ювентус» договорился об аренде форварда сборной Германии — источник
Комментарии

Туринский «Ювентус» договорился о подписании нового нападающего. Состав итальянского клуба должен пополнить форвард «Ньюкасла» Ник Вольтемаде. Стороны полностью согласовали сделку, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что Вольтемаде дал своё согласие на переход в «Ювентус». Уже сегодня 24-летний немец вылетит в Турин, где пройдёт медицинское обследование и поставит подпись в контракте с новым клубом. Сделка подразумевает аренду без права выкупа.

В прошлом сезоне Вольтемаде провёл 51 матч за «сорок», забив 11 голов и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Вольтемаде в € 55 млн.

Материалы по теме
Игрок «Ювентуса» получил травму после жёсткого подката от фаната. Видео
Истории
Игрок «Ювентуса» получил травму после жёсткого подката от фаната. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android