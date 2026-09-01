«Ювентус» договорился об аренде форварда сборной Германии — источник

Туринский «Ювентус» договорился о подписании нового нападающего. Состав итальянского клуба должен пополнить форвард «Ньюкасла» Ник Вольтемаде. Стороны полностью согласовали сделку, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что Вольтемаде дал своё согласие на переход в «Ювентус». Уже сегодня 24-летний немец вылетит в Турин, где пройдёт медицинское обследование и поставит подпись в контракте с новым клубом. Сделка подразумевает аренду без права выкупа.

В прошлом сезоне Вольтемаде провёл 51 матч за «сорок», забив 11 голов и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Вольтемаде в € 55 млн.