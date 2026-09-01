Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал драку со своим участием в матче любительской лиги. Экс-игрок «синих» выступал за клуб «Новая Рига». В матче с командой «Медил» у Жиркова произошла стычка с одним из соперников. 42-летнему игроку не понравился подкат сзади. Он встал, решительно направился к сопернику и нанёс ему удар правой рукой в голову, после чего был удалён.

— Недавно в любительской лиге между вами и одним из соперников произошла небольшая драка. Что случилось?

— Это была последняя минута встречи. На протяжении всего матча меня били по ногам, причём довольно часто. Это делали игроки моей бывшей команды. Произошёл накопительный эффект. Напряжение весь матч, а под конец меня просто сзади лупят по ногам. Я не выдержал. Да и драки никакой не было, это раздули.

— Потом обсудили ситуацию?

— Сразу после игры я извинился.

— Вы первым подошли?

— Да, сделал это первым, — приводит слова Жиркова «Спорт-экспресс».