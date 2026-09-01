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Альварес принял решение по своему будущему на фоне конфликта с «Атлетико» — источник

Альварес принял решение по своему будущему на фоне конфликта с «Атлетико» — источник
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Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес принял решение остаться в клубе, сообщает журналист и инсайдер Белен Санчес Гарсия в социальной сети X. По данным источника, форвард отклонил предложение от «Арсенала» и отказал некоторым другим клубам. Ранее аргентинец просил «Атлетико» отпустить его в «Барселону», «матрасники» отказывались вести переговоры с каталонцами.

В прошлом сезоне Альварес забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб. Ранее сообщалось, что Альварес смирился с тем, что не покинет «Атлетико» нынешним летом, и вернулся к тренировкам вместе с остальной командой.

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