Альварес принял решение по своему будущему на фоне конфликта с «Атлетико» — источник

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес принял решение остаться в клубе, сообщает журналист и инсайдер Белен Санчес Гарсия в социальной сети X. По данным источника, форвард отклонил предложение от «Арсенала» и отказал некоторым другим клубам. Ранее аргентинец просил «Атлетико» отпустить его в «Барселону», «матрасники» отказывались вести переговоры с каталонцами.

В прошлом сезоне Альварес забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб. Ранее сообщалось, что Альварес смирился с тем, что не покинет «Атлетико» нынешним летом, и вернулся к тренировкам вместе с остальной командой.