Александр Мостовой: Андрей Мостовой с такой фамилией всегда обязан играть — это бренд

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом. Ранее «Чемпионат» сообщал, что хавбек сине-бело-голубых подпишет новый контракт с клубом и отправится в аренду в московский «Локомотив».

«Для Андрея вариант с «Локомотивом» хороший. Видим, что он не играет в «Зените». А «Локомотив» как раз нуждается в таких игроках. Для футболиста главное играть. Команде, которая идёт внизу таблицы, срочно нужны футболисты. Перейдёт в аренду и не будет сидеть на скамейке. Пришёл, забил и зарекомендовал себя. Вернуться всегда успеешь. С такой фамилией он всегда обязан играть. Это бренд», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.