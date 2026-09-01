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Стало известно, в какой клуб перейдёт Ду Кейрос из «Зенита» — источник

Стало известно, в какой клуб перейдёт Ду Кейрос из «Зенита» — источник
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру в азербайджанском «Сабахе». Он присоединится к новой команде на правах аренды, сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

В минувшем сезоне Ду Кейрос на правах аренды выступал за «Оренбург». Однако оренбургский клуб не стал выкупать бразильского хавбека у «Зенита».

Напомним, полузащитник является футболистом сине-бело-голубых с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение бразильского игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года. За «Зенит» Ду Кейрос провёл 16 матчей, в которых забил один гол.

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