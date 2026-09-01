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«ПСЖ» объявил о трансфере нападающего Мбайе в «Астон Виллу»

«ПСЖ» объявил о трансфере нападающего Мбайе в «Астон Виллу»
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Пресс-служба французского «ПСЖ» объявила о трансфере 18-летнего нападающего Ибрагима Мбайе в бирмингемскую «Астон Виллу».

«Ибрагим Мбайе покидает клуб, к которому он присоединился в возрасте 10 лет, в котором он прошёл все ступени академии, утвердился в основной команде и в составе которого завоевал восемь трофеев. 18-летний нападающий становится игроком «Астон Виллы». «ПСЖ» гордится развитием Ибрагима, благодарит его и желает ему всего самого наилучшего в карьере», — сказано в сообщении пресс-службы парижан, которое было опубликовано в социальной сети X.

Мбайе присоединился к академии «ПСЖ» в 2018 году, а дебютировал за основную команду парижан в 2024 году в возрасте 16 лет. Всего за клуб он провёл 42 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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