«Челси» объявил о подписании Хонеста Аханора

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании 18-летнего защитника Хонеста Аханора из «Аталанты». При этом игрок присоединится к «аристократам» летом 2027 года, отмечает пресс-служба клуба.

Фото: ФК «Челси»

«Челси» договорился о переходе итальянского защитника Хонеста Аханора из итальянской «Аталанты», официальное присоединение к клубу запланировано на 2027 год», — написала пресс-служба «Челси».

По данным прессы, сумма трансфера составила € 47 млн. При этом рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн. В сезоне-2026/2027 Аханор на правах аренды будет выступать за «Кристал Пэлас».

18-летний Аханор провёл 35 матчей за «Аталанту» в прошлом сезоне, это был его первый сезон в Бергамо после перехода из «Дженоа» в июле 2025 года. Также 18-летний защитник успел дебютировать за сборную Италии.