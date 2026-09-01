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Самедов: «Краснодар» превосходит «Зенит», у которого какие-то глобальные проблемы

Самедов: «Краснодар» превосходит «Зенит», у которого какие-то глобальные проблемы
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Бывший российский футболист Александр Самедов заявил, что «Краснодар» превосходит санкт-петербургский «Зенит» по игре на старте текущего сезона Альфа-Банк РПЛ. После шести туров «быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, сине-бело-голубые занимают третье место.

«Мне кажется, в качестве игры «Краснодар» превосходит тот же «Зенит». Потому что, мне кажется, у «Зенита» в начале [сезона] вообще какие-то глобальные проблемы. «Спартак»? «Спартак» хорош. По игре вообще самый целостный. Там видна мотивация, видно, чего тренерский штаб хочет. Но не обойдётся без потерь», — сказал Самедов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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