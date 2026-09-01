Никита Глушков: я готов к вызову в сборную России

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков заявил о готовности получить вызов в сборную России по футболу. Он считает себя лидером «Динамо» и острым футболистом.

— Никита Глушков — лидер?

— Да. Это проявляется в количестве и качестве сыгранных матчей. Я всегда был футболистом, у которого было много моментов, если я играю ближе к атаке. Хочется верить, что я вырос в футбольном плане. Я готов к вызову в сборную России. Любой игрок хотел бы играть за национальную команду, — сказал Глушков в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний Глушков провёл в составе махачкалинского «Динамо» семь матчей во всех турнирах. На его счету два гола и две результативные передачи.