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Никита Глушков: я готов к вызову в сборную России

Никита Глушков: я готов к вызову в сборную России
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков заявил о готовности получить вызов в сборную России по футболу. Он считает себя лидером «Динамо» и острым футболистом.

— Никита Глушков — лидер?
— Да. Это проявляется в количестве и качестве сыгранных матчей. Я всегда был футболистом, у которого было много моментов, если я играю ближе к атаке. Хочется верить, что я вырос в футбольном плане. Я готов к вызову в сборную России. Любой игрок хотел бы играть за национальную команду, — сказал Глушков в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний Глушков провёл в составе махачкалинского «Динамо» семь матчей во всех турнирах. На его счету два гола и две результативные передачи.

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