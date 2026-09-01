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Глушков обозначил амбиции махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Глушков обозначил амбиции махачкалинского «Динамо» в РПЛ
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков обозначил амбиции своей команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Он считает, что «Динамо» может побороться за место в верхней половине таблицы.

«В конце сезона вижу «Динамо» в верхней половине таблицы. Это был бы хороший результат. Аппетит приходит во время еды, но сейчас можно говорить, что можем бороться за тройку от шестого до девятого места — неплохой результат. Основные конкуренты — «Ростов», «Ахмат» и «Рубин», — сказал Глушков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» идёт на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 9 очков за 6 туров.

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