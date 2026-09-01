15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» пожаловался в ЭСК на два эпизода в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром»

«Ростов» пожаловался в ЭСК на два эпизода в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром»
Комментарии

«Ростов» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с жалобой на два эпизода в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1). Комиссия рассмотрит два обращения «Ростова», сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Жубал – 19'    

В «Ростове» считают, что главный судья встречи Никита Новиков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Краснодара» на 15-й минуте. Также ростовчане недовольны, что Новиков на 82-й минуте игры отменил пенальти в ворота «быков» после просмотра VAR.

После очного матча «Ростов» идёт на 12-м месте в таблице РПЛ, а «Краснодар» занимает первую строчку.

Материалы по теме