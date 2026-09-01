Мостовой: Батракова встретили как звезду в Турции, будет тащиться от игры за «Галатасарай»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на переезд полузащитника Алексея Батракова в чемпионат Турции. Он перешёл из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Надо бежать, когда есть такая возможность. «Галатасарай» — одна из самых известных команд в Европе, не говоря уже про Турцию. Если Батраков останется в команде в будущем, то будет чемпионом каждый год. Там такой состав! Алексей будет играть против сильнейших команд в Лиге чемпионов. Он попал в другую футбольную жизнь. В «Локомотиве» выходил на поле, и через минуту никто не знал, как он выглядит. А тут приехал в чужую страну, и его встречали как звезду. Представляете, какой контраст!

Батраков заживёт по-другому, будет наслаждаться и тащиться от игры за «Галатасарай». В такой команде можно выйти на замену и всё равно забить гол или отдать голевой пас. Идеальный пример — Сафонов. Пришёл в команду, которая на 90 процентов будет чемпионом. Ещё несколько лет назад никто не знал, кто такой Батраков. Вот вам пример. Играйте и не смотрите на лимит!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.