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«Акрон» объявил о трансфере полузащитника сборной Армении

«Акрон» объявил о трансфере полузащитника сборной Армении
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Пресс-служба тольяттинского «Акрона» объявила о трансфере армянского полузащитника Карлена Оганесяна. 21-летний футболист заключил пятилетний контракт с российским клубом.

«Карлен Оганесян – в «Акроне»! Тольяттинский «Акрон» и ереванский «Пюник» достигли договорённости о переходе центрального полузащитника Карлена Оганесяна. 21-летний футболист подписал контракт на пять лет.

Оганесян — один из самых талантливых игроков Армении. Он — воспитанник «Пюника». Карлен прошёл путь до основной команды ереванского клуба, за которую провёл 38 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. У новичка «Акрона» есть еврокубковый опыт. В его активе пять игр в Лиге конференций.

Также Оганесян на правах аренды выступал за БКМА. В составе ереванского клуба он провёл 53 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Оганесян — игрок сборной Армении. В активе футболиста три матча за национальную команду своей страны. Оганесян уже присоединился к нашей команде. Мы желаем успехов, яркой игры и побед в составе «Акрона». Карлен, добро пожаловать в Тольятти!» — сказано в сообщении пресс-службы «Акрона».

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