В «Акроне» объяснили переход армянского полузащитника в команду

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев и спортивный директор тольяттинцев Алексей Буртовой высказались по поводу трансфера полузащитника Карлена Оганесяна в клуб. 21-летний хавбек заключил с «Акроном» контракт на пять лет.

«Мы на протяжении длительного времени ведём работу на трансферном рынке, и подписание контракта с Карленом Оганесяном — закономерный итог этой кропотливой работы. Рады, что футболист присоединился к нашей команде. Ждём от Карлена эффективной и яркой игры, которая будет радовать наших болельщиков. Трансферная кампания ещё не завершена, работа продолжается. До завершения трансферного окна нас ждут интенсивные и насыщенные дни», — приводит слова Клюшева пресс-служба «Акрона».

«Карлен — один из наиболее талантливых футболистов Армении, который, несмотря на юный возраст, уже выходит в стартовом составе главной национальной сборной. Это быстрый и техничный полузащитник, способный вести игру команды в центре поля. Новое подписание хорошо вписывается в клубную стратегию «Акрона», в рамках которой ставка делается на молодые таланты. Немаловажный фактор — футболист свободно владеет русским языком, плюс статус не легионера, что даёт дополнительную вариативность при выборе состава», — сказал Буртовой в беседе с пресс-службой клуба.