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«Сложно что-то придумать». Гурцкая — о пенальти «Зенита» в матче с «Факелом»

«Сложно что-то придумать». Гурцкая — о пенальти «Зенита» в матче с «Факелом»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о пенальти в ворота «Факела» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», назначенном в моменте борьбы за мяч между полузащитником сине-бело-голубых Даниилом Кондаковым и футболистом воронежской команды Равилем Нетфуллиным. Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов из Москвы.

«9 из 10 человек, даже, думаю, не 9, а где-то 19 из 20 скажут, что это не пенальти. Тут сложно что-то придумать, если ты не ярый фанат «Зенита». Повторю ещё раз: это не пенальти, но при желании… Есть момент, когда есть соприкосновение с игроком «Зенита», – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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