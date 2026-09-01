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Акрон — Локомотив: стартовые составы команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России

«Акрон» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Акрон». Начало игры — в 16:15 мск. Команды объявили стартовые составы на игру.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 0
Локомотив М
Москва

Стартовый состав «Акрона»: Тереховский, Велерников, Лончар, Витор, Попенков, Базилевский, Бистрович, Хосонов, Платон, Макеев, Дмитриев.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Бабкин, Щетинин, Годяев, Бакаев, Раков, Руденко.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.

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