«Акрон» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Акрон». Начало игры — в 16:15 мск. Команды объявили стартовые составы на игру.

Стартовый состав «Акрона»: Тереховский, Велерников, Лончар, Витор, Попенков, Базилевский, Бистрович, Хосонов, Платон, Макеев, Дмитриев.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Бабкин, Щетинин, Годяев, Бакаев, Раков, Руденко.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.