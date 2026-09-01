Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что видит перспективы в борьбе за снятие санкций с российского футбола. Чиновник отметил, что российская сторона уже выиграла ряд судебных разбирательств, в том числе по отстаиванию интересов лыжников, саночников и бобслеистов. Ряд исков в Спортивном арбитражном суде (CAS) ожидают своего рассмотрения.

«Во всех этих случаях мы уверены в своей правоте, а также в том, что недопуск в этих видах спорта продиктован дискриминационными мотивами. Впереди борьба за наши сборные в футболе, баскетболе и других командных видах. Перспективы есть, первопроходцами уже стали волейбол, гандбол и водное поло», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.