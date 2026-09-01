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Агент Мусаева рассказал об интересе к форварду ЦСКА из Турции

Агент Мусаева рассказал об интересе к форварду ЦСКА из Турции
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Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, рассказал об интересе к своему клиенту из Турции. Он сообщил, что вероятность ухода форварда до закрытия летнего трансферного окна сохраняется. Обсуждаются разные форматы сделки: от аренды до полноценной продажи.

«Вероятность ухода Мусаева из ЦСКА есть — вполне возможно, что трансфер действительно состоится. К Тамерлану есть интерес как от российских, так и от турецких клубов. Это может быть и аренда, и полноценный трансфер», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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