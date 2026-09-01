15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родина» начала переговоры о трансфере экс-защитника ЦСКА Бекао — Ягыз Сабунджуоглу

«Родина» начала переговоры о трансфере экс-защитника ЦСКА Бекао — Ягыз Сабунджуоглу
Комментарии

Московская «Родина» сделала предложение о переходе защитника «Фенербахче» Родриго Бекао. Об этом сообщает известный турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети X. По данным источника, «Родина» хочет взять футболиста в аренду с правом выкупа.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что экс-защитник ЦСКА готов перейти в московский клуб. 30-летний футболист играет за «Фенербахче» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение бразильского игрока с клубом рассчитано до лета 2028-го.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Андрей Мостовой продлит контракт с «Зенитом» и уйдёт в аренду в «Локомотив»