«Родина» начала переговоры о трансфере экс-защитника ЦСКА Бекао — Ягыз Сабунджуоглу

Московская «Родина» сделала предложение о переходе защитника «Фенербахче» Родриго Бекао. Об этом сообщает известный турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети X. По данным источника, «Родина» хочет взять футболиста в аренду с правом выкупа.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что экс-защитник ЦСКА готов перейти в московский клуб. 30-летний футболист играет за «Фенербахче» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение бразильского игрока с клубом рассчитано до лета 2028-го.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.