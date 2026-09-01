Председатель правления «Зенита» Зырянов прокомментировал информацию об уходе Энрике

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал информацию о возможном трансфере бразильского вингера Луиса Энрике в римскую «Рому». О потенциальной сделке ранее сообщали СМИ,

«Вчера в девять утра читал, что мы Энрике в аренду отдаём, в восемь вечера, что мы уже продаём его за большие деньги. Не знаю, чему верить. Конечно, когда будет информация, мы сообщим.

Трансферное окно ещё не закрыто. Конечно, мы рассматриваем все возможности для усиления команды», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой после линейки в честь первого сентября в «Газпром»-Академии.