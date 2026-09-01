15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Председатель правления «Зенита» Зырянов прокомментировал информацию об уходе Энрике

Председатель правления «Зенита» Зырянов прокомментировал информацию об уходе Энрике
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал информацию о возможном трансфере бразильского вингера Луиса Энрике в римскую «Рому». О потенциальной сделке ранее сообщали СМИ,

«Вчера в девять утра читал, что мы Энрике в аренду отдаём, в восемь вечера, что мы уже продаём его за большие деньги. Не знаю, чему верить. Конечно, когда будет информация, мы сообщим.

Трансферное окно ещё не закрыто. Конечно, мы рассматриваем все возможности для усиления команды», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой после линейки в честь первого сентября в «Газпром»-Академии.

Материалы по теме
Что происходит с трансфером Энрике из «Зенита». И как поступит клуб, если всё случится?
Что происходит с трансфером Энрике из «Зенита». И как поступит клуб, если всё случится?