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«Барселона» объявила о трансфере Габриэла Жезуса

«Барселона» объявила о трансфере Габриэла Жезуса
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Каталонская «Барселона» объявила о трансфере бразильского нападающего Габриэла Жезуса из «Арсенала». Стороны подписали контракт сроком до лета 2029 года.

Фото: ФК «Барселона»

Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит € 10 млн. Также «Арсенал» получит бонусы за достижения Жезуса в новой команде.

Жезус играл за «Арсенал» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Последнее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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