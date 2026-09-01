«Барселона» объявила о трансфере Габриэла Жезуса

Каталонская «Барселона» объявила о трансфере бразильского нападающего Габриэла Жезуса из «Арсенала». Стороны подписали контракт сроком до лета 2029 года.

Фото: ФК «Барселона»

Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит € 10 млн. Также «Арсенал» получит бонусы за достижения Жезуса в новой команде.

Жезус играл за «Арсенал» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Последнее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.