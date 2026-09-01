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В «Балтике» ответили на вопрос о будущем Евгения Латышонка

В «Балтике» ответили на вопрос о будущем Евгения Латышонка
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о будущем голкипера Евгения Латышонка, который был арендован у «Нижнего Новгорода».

— Мне кажется, что в последнем матче Латышонок несколько раз выручил команду. И это в целом уже не первая игра, где он выручает. Конечно, нет предела совершенству. Но он попал домой и через три-четыре дня после того, как приехал, стал играть в основе.

— Многих волнует будущее Латышонка. Когда будет понятно, останется он в клубе или нет?
— Думаю, решение по будущему Латышонка будет принято раньше конца сезона.

— Правильно понимаю, что «Балтика» заинтересована в том, чтобы сохранить Латышонка?
— Давайте не будем заглядывать на несколько шагов вперёд. На сегодняшний день Евгений — основной вратарь «Балтики». Мы его игрой в общем и целом довольны. А дальше будет видно, время покажет, — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

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