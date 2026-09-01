Тимур Гурцкая назвал российского игрока, который может оживить «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, что «Зенит» может наладить игру, если оформит приобретение центрального полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые заинтересованы в услугах хавбека монегасков, который прежде выступал за ЦСКА.

— Вижу, что только приход Головина может как-то оживить эту команду. Ну, то есть, это точно тот игрок, который понятный и на которого «Зенит» охотится, делает предложение Головину… Может быть, приход Головина — это более подтверждённое качество (чем приход любого другого игрока. — Прим. «Чемпионата»).

— Куда Головин встаёт в эту команду? На место...?

— На место Вендела, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»