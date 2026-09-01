«Зенит» отклонил предложение «Ромы» по Луису Энрике в размере € 43 млн — источник

«Зенит» ответил отказом на новое предложение «Ромы» по бразильскому вингеру Луису Энрике. Римляне сделали петербуржцам оффер на € 43 млн — € 38 млн фактической платы и € 5 млн в виде бонусов. Руководство «Зенита» отказалось отпускать бразильца за эти деньги, сообщает ESPN Brasil.

Трансферное окно в Италии закроется вечером 1 сентября, что заставляет «Рому» торопиться. В качестве альтернативного варианта усиления атаки римский клуб видит Джейми Левелинга из «Штутгарта». «Рома» серьёзно настроена на подписание нового вингера до закрытия летнего окна.

В нынешнем сезоне Энрике принял участие в шести матчах во всех турнирах за «Зенит», в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.