В «Динамо» Мх подтвердили интерес к защитнику ЦСКА

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил интерес дагестанского клуба к защитнику ПФК ЦСКА Джамалутдину Абдулкадырову.

— Этим летом у вас был вариант взять в аренду защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова?

— Ни для кого не секрет, что при прочих равных мы будем интересоваться игроками родом из Дагестана. Поэтому взор у нас был на него направлен. Давно делали запрос, общались и с ним, и с его представителями. Но, как я понимаю, выбор в нашу пользу будет в самый последний момент. Даже если он решит остаться не в ЦСКА, то сначала рассмотрит другие клубы, а потом уже будут рассматривать нас — это, как я знаю. Всё может произойти, — приводит слова Газизова «Матч ТВ».